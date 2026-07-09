Лука поднялся на 49 мест и обогнал Оливера в рейтинге детских имён Британии

Национальное статистическое управление Великобритании (ONS) опубликовало ежегодный рейтинг самых популярных имён для новорождённых в Англии и Уэльсе. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства со ссылкой на данные записей актов гражданского состояния за 2025 год.

Главным прорывом десятилетия среди мужских имён стал Лука, который поднялся на 49 позиций и теперь занимает четвёртое место. Наибольшее падение за тот же период показал Оливер, потерявший пять строчек. Имя Джуд оказалось на 14-й строчке, прибавив за десять лет 47 позиций. В статистическом управлении не исключают, что такая динамика может быть связана с популярностью футболиста сборной Англии Джуда Беллингема.

В 2025 году имя Мухаммад в транскрипции Muhammad получили 5957 мальчиков, что на 4 процента больше, чем годом ранее. Оно удерживает первое место среди мужских имён уже третий год подряд. Следом за ним расположились Ноа и Лео. Среди девочек четвёртый год подряд лидирует Оливия, на второе место поднялась Лили, а Амелия, бывшая второй в 2024 году, опустилась на третью строчку.

Вариант написания Mohammed с буквой «o» впервые попал в сотню самых частых имён Англии и Уэльса ровно сто лет назад — в 1924 году он дебютировал на 91-м месте. Перед Второй мировой войной и в военные годы это имя встречалось заметно реже, однако с 1960-х годов его частота снова пошла в рост. Написание Muhammad вошло в топ-100 в середине 1980-х и с тех пор растёт быстрее других вариантов. Само имя переводится как «достойный похвалы» и происходит от арабского корня hamad — «хвалить». Его носил основатель ислама пророк Мухаммад. Специалисты связывают рост популярности этого имени с увеличением мусульманских общин в стране из-за миграции, а также с известностью спортсменов — Мо (Мохамеда) Фары, Мохаммеда Салаха и Мухаммеда Али.

Королевские имена в целом продолжают терять популярность. Джордж занял седьмое место — так назвали 3082 младенца, Уильям оказался лишь на 25-й строчке, Луи расположился на 49-м месте среди мальчиков, а Шарлотта — на 25-м среди девочек. Имя Меган после помолвки принца Гарри и Меган Маркл в 2017 году сначала подскочило в популярности, однако в прошлом году его дали лишь 12 девочкам.

В ONS также отметили, что источники имён стали гораздо разнообразнее. Если на рубеже тысячелетий преобладали имена английского, еврейского и латинского происхождения, то теперь в топе представлены также итальянские, арабские, скандинавские и шотландско-испанские варианты.

Также Life.ru рассказывал, что на выбор имён для детей всё сильнее влияет поп-культура. В московской статистике рядом с привычными Аннами и Михаилами теперь появляются Лукас, Майк, Люси и Джек — родители нового поколения всё чаще выбирают креативные варианты в честь героев фильмов и сериалов.