США накрыла вспышка паразита, вызывающего «взрывную» диарею

В США распространяется кишечная инфекция, которую вызывают микроскопические паразиты. Болезнь получила известность из-за одного из самых неприятных симптомов — сильной водянистой, иногда «взрывной» диареи. Речь идёт о циклоспориазе — заболевании, которое связано с паразитом Cyclospora cayetanensis, пишет The Guardian.

Заражение происходит через продукты или воду, загрязнённые паразитом. Чаще всего источником становятся свежие овощи, зелень, ягоды и другие продукты, которые употребляются без термической обработки.

Симптомы могут появиться не сразу — обычно проходит около недели после заражения. Помимо сильной диареи, у заболевших возникают боли и спазмы в животе, тошнота, усталость, потеря аппетита, а иногда повышается температура и появляется рвота. В некоторых случаях болезнь может затянуться на несколько недель.

В 2026 году в США фиксируют заметный рост числа случаев циклоспориаза. Особенно сильно ситуация осложнилась в штате Мичиган, где зарегистрировали почти тысячу заболевших — значительно больше обычных показателей для региона. Вспышки также отмечают в других штатах.

При этом специалисты отмечают: паразит не передаётся напрямую от человека к человеку. Основной риск связан именно с заражённой пищей и водой. Медики советуют тщательно промывать свежие продукты, соблюдать правила гигиены на кухне и по возможности подвергать овощи и зелень термической обработке.

Для большинства людей инфекция не представляет смертельной угрозы и лечится специальными препаратами, однако для детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом заболевание может быть более опасным. Учёные продолжают выяснять источник нынешней вспышки. Пока специалисты проверяют возможную связь заболевания с поставками свежих продуктов и другими факторами, которые могли привести к распространению паразита.

Ранее Life.ru уже рассказывал о вспышке циклоспориаза в США. С 1 мая по 16 июня в стране зарегистрировали 145 случаев заболевания в 17 штатах. Среди заболевших оказались люди в возрасте от 5 до 86 лет, 20 пациентов потребовалась госпитализация. Больше всего случаев зафиксировали в Нью-Йорке — от 31 до 80 заболевших. В Иллинойсе и Техасе число заражённых составило от 11 до 30 человек. При этом специалисты отмечали, что все заболевшие не совершали поездок за границу, поэтому заражение, вероятно, произошло внутри США.