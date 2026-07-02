Опасный паразит спровоцировал «взрывную диарею» в 17 штатах США

В США выявили вспышку циклоспориаза — инфекции, вызываемой паразитом Cyclospora cayetanensis. С 1 мая по 16 июня зарегистрировали 145 случаев в 17 штатах. Возраст заболевших — от 5 до 86 лет, 20 человек попали в больницу. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Больше всего случаев — от 31 до 80 — пришлось на Нью-Йорк. В Иллинойсе и Техасе — от 11 до 30. Все пациенты не выезжали за границу, значит, заражение произошло внутри страны. Паразит не передаётся от человека к человеку, и источник, скорее всего, — пища. Конкретные продукты пока не названы, расследование продолжается.

Симптомы включают сильную диарею, спазмы, тошноту, потерю веса и усталость. Иногда добавляются головная боль, ломота и температура. Признаки появляются через неделю после заражения и могут длиться до месяца. Хотя болезнь иногда проходит сама, в США её обязательно регистрируют из-за риска обезвоживания. Смертельных случаев в этой вспышке нет.