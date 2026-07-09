Группа «Звери» объявила о творческом отпуске с 2026 года

Группа «Звери» объявила, что возьмёт творческий отпуск. Об этом сообщил лидер коллектива Рома Зверь в своих социальных сетях.

Музыкант уточнил, что все ранее запланированные выступления состоятся. При этом концерт в «Лужниках», который пройдёт 15 августа, станет «пока что» последним большим сольным шоу.

По словам артиста, за годы работы коллектив объехал всю страну, дал сотни выступлений и разделил со слушателями множество ярких моментов.

«За эти годы мы объехали всю страну, сыграли сотни концертов и разделили с вами незабываемые моменты. Сейчас мы чувствуем, что пришло время сделать перерыв», — написал Рома Зверь.

О том, сколько продлится творческий отпуск и когда музыканты вернутся на сцену, пока не сообщается.

Группа «Звери» — российская рок-группа, основанная в 2001 году музыкантом Романом Билыком (Ромой Зверем). Коллектив быстро стал одним из самых популярных в стране благодаря хитам «Районы-кварталы», «До скорой встречи», «Всё, что тебя касается» и другим. За годы существования группа выпустила несколько успешных альбомов и неоднократно становилась лауреатом музыкальных премий.