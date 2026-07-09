Омского олигарха проверят на пропаганду ЛГБТ* после праздника с Бузовой и Собчак

Омский предприниматель Виктор Шкуренко, совладелец кофейной сети «Скуратов», оказался в центре внимания после крупного корпоратива своей компании. Глава ФПБК Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить бизнесмена. Об этом стало известно Mash.

Миллиардера попросили проверить после громкого корпоратива с Бузовой и Собчак. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ moskalen_ko

В начале июля предприниматель Виктор Шкуренко провёл корпоратив для своего холдинга, стоимость которого составила около 30 миллионов рублей. На мероприятие собрались тысячи сотрудников и гостей. Ведущими вечера стали Ольга Бузова и Ксения Собчак, а музыкальную программу представили группы «Корни» и «Фабрика».

Шкуренко входит в число наиболее состоятельных предпринимателей Омской области. Его бизнес связан с несколькими брендами, среди которых торговый дом «Шкуренко», магазины «Низкоцен» и «Победа», SPAR, «Дарим вкус», Inmart, «Регионпиво», «Скуратов кофе» и «Паркфитнес». После мероприятия в социальных сетях начали распространяться видеозаписи с корпоратива. Один из роликов, как сообщается, набрал около 50 тысяч просмотров.

На опубликованных кадрах бизнесмен выступает перед гостями и вспоминает прошлые корпоративные мероприятия. В частности, он рассказал, что ранее приглашал на праздники различных артистов, включая трансгендерных* исполнителей, Ивана Урганта, а также использовал в программах песни с тематикой ЛГБТ*. Завершая речь, Шкуренко заявил, что его компания уже успела «оскорбить чувства всех» и якобы больше не осталось тех, кого можно было бы задеть.

После просмотра ролика глава ФПБК Виталий Бородин сообщил, что направил обращение в Генеральную прокуратуру. Он попросил проверить предпринимателя на возможную пропаганду ЛГБТ*, а также дать оценку его высказываниям о вступлении России в НАТО и критике политики импортозамещения. Кроме того, в обращении содержится просьба проверить деятельность компаний Виктора Шкуренко — в том числе вопросы уплаты налогов и соблюдения антимонопольного законодательства. Официальных сообщений о начале проверок пока не поступало.

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