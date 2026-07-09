«Спящий кит» из «эпохи Сатоши» спустя 16 лет перевёл биткоины в 1 млн раз дороже

Владелец старого криптокошелька, созданного ещё в эпоху становления биткоина, спустя почти 16 лет перевёл 40 монет, которые за это время выросли в цене более чем в миллион раз.

Как пишет РБК, в августе 2010 года на кошелёк поступили 40 биткоинов. Тогда стоимость первой криптовалюты составляла около $0,06 за монету, поэтому вся сумма оценивалась всего примерно в $2. Вечером 8 июля владелец вывел накопленные активы. На момент операции курс биткоина находился около $62,2 тыс. Таким образом, стоимость этих же 40 BTC достигла примерно $2,48 млн. За почти 16 лет цена криптовалюты выросла в 1 036 666 раз. При этом неизвестный владелец всё это время не совершал операций с кошельком.

Этот адрес относится к так называемой «эпохе Сатоши» — периоду раннего развития биткоина, который завершился после исчезновения создателя криптовалюты Сатоши Накамото. Его последнее публичное сообщение датируется декабрём 2010 года, после чего он перестал участвовать в развитии проекта.

В 2010 году биткоин ещё нельзя было приобрести на привычных криптобиржах. Монеты в основном получали первые майнеры, которые добывали криптовалюту на обычных компьютерах. За каждый найденный блок тогда полагалось вознаграждение в 50 BTC. История транзакции показывает, что изначально было переведено 50 биткоинов: 10 монет отправились на другой адрес, а оставшиеся 40 попали на кошелёк, где хранились до настоящего времени.

Ранее стало известно ещё об одном «спящем» кошельке, владелец которого начал переводить биткоины после 13 лет полного бездействия. Монеты начали поступать на этот адрес в период, когда стоимость одного биткоина не превышала $7. Позже владелец продолжил пополнять запас с декабря 2012 года по апрель 2013-го, когда цена криптовалюты находилась в диапазоне от $12 до $130 за BTC. Спустя годы накопленные активы превратились в многомиллиардное состояние.