«Счастливчик», выбросивший на свалку целое состояние биткоинов, отчаялся после 12 лет поисков

Британец Джеймс Хоуэллс, 12 лет назад случайно выбросивший на свалку диск с целым состоянием биткоинов, больше не будет пытаться вернуть криптовалюту из-за постоянных отказов властей в содействии поискам. Об этом сообщает Daily Mail.

«Мне отказали в возможности даже начать поиски. Что ещё я могу сделать? Я бы с радостью начал копать хоть завтра, но они не собираются менять свое решение», — рассказал британец о решениях властей, которые запрещают ему вести поиски на местной свалке.

Хауэллс начал заниматься майнингом криптовалюты в 2009 году и хранил свои активы на съёмном жёстком диске. В 2013 году его бывшая девушка случайно выбросила этот диск. С тех пор Хауэллс не оставляет попыток найти его, ведь при текущей цене биткоина, содержимое его кошелька может стоить около миллиарда долларов. На поиски Хауэллс потратил 12 лет. Он собирался перебрать тысячи тонн мусора, но столкнулся с запретом властей, поэтому одним из его последних решений было выкупить часть мусорного полигона для продолжения поисков. Но ему снова отказали.