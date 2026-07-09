Истребитель F-16 загорелся и экстренно сел на острове Закинф в Греции

На острове Закинф у западного побережья Греции истребитель F-16 загорелся и сел в аварийном режиме. О происшествии рассказал телеканал ERT.

Истребитель F-16 совершил аварийную посадку в Греции. © X / Brian Krassenstein

ЧП случилось днём в четверг 9 июля в аэропорту острова. Воздушное судно встретило землю в критической ситуации — на борту наблюдалось открытое горение.

Лётчик действовал в условиях жёсткого дефицита времени. Ему удалось удержать машину и избежать трагедии. Сразу после приземления пилота эвакуировали, он не получил повреждений.

Газета «Катимерини» уточняет обстоятельства вылета. Борт поднялся в небо с военной авиабазы «Араксос». Вскоре после взлета экипаж зафиксировал технический отказ.

Возникли неполадки в системе шасси. Именно это стало причиной экстренного возвращения на ближайшую пригодную полосу. При контакте с покрытием элементы стоек могли дать искру, что спровоцировало возгорание.

На месте работают специалисты, выясняющие точную картину случившегося. Командование ВВС Греции инцидент пока не комментировало.