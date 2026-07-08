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8 июля, 11:24

Sohu: Китайский J-16 и российский Су-35 зажали F-35 США над Тихим океаном

Истребитель пятого поколения F-35. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BlueBarronPhoto

Истребитель пятого поколения F-35. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BlueBarronPhoto

Пилот американского истребителя F-35 попытался незаметно приблизиться к российскому бомбардировщику, но это ему дорого обошлось. Инцидент произошёл во время совместного патрулирования России и Китая в Тихом океане. Об инциденте сообщило китайское издание Sohu.

Когда пилот F-35 подлетел к российскому Ту-95МС, его ждал сюрприз: с одной стороны к нему приблизился китайский J-16 с ракетами, а с другой — российский Су-35. Американец оказался в ловушке.

«Представьте, о чём думает тот парень в кабине F-35, оказавшись между российским и китайским самолётами», — порассуждали авторы китайского издания.

Это показательный момент: раньше американские самолёты могли летать где угодно, но теперь Россия и Китай готовы жёстко пресекать такие манёвры.

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Ранее американский разведывательный самолёт Bombardier Artemis II снова пролетел вдоль российской границы со стороны Прибалтики. Он вылетел с румынской базы «Михаил Когэлничану», прошёл над территорией НАТО до северо-запада Эстонии, а затем кружил над Латвией и Эстонией прямо у границы России. К 15:45 борт взял курс на базу вылета.

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Наталья Афонина
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