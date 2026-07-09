Фанат, не стригшийся 642 дня в ожидании пяти побед МЮ, сходил к парикмахеру
Обложка © YouTube / The United Strand; © TikTok / The United Strand
Фанат «Манчестер Юнайтед» Фрэнк Айлетт, прославившийся обещанием не стричься до пяти побед клуба подряд, всё же изменил причёску спустя 642 дня. Вместо стрижки он просто заплёл отросшие волосы в афрокосички.
Недавно по интернету разлетелось фото, где шевелюра полностью закрывает лицо 28-летнего блогера. Однако с того момента прошла уже неделя, и Айлетт заплёл волосы в афрокосички. Сам он вздохнул с облегчением, но подписчики тут же заявили, что челлендж провален.
Челлендж стартовал 5 октября 2024 года перед игрой с «Астон Виллой». Тогда ещё никому не известный болельщик из Испании пообещал не брать в руки ножницы, пока команда не выдаст серию из пяти викторий в официальных матчах. За это время Фрэнк превратился в настоящую медийную звезду, собрав более 1,2 миллиона подписчиков. О его марафоне знали даже действующие футболисты клуба. Лучший шанс исполнить обещание выпал в феврале, но пятый матч «МЮ» свёл вничью.
У челленджа есть благородная цель: блогер намерен пожертвовать свои волосы в фонд Little Princess Trust, который изготавливает бесплатные парики из натуральных волос для детей и молодых людей, облысевших из-за лечения рака и других заболеваний. Ежегодно организация реализует около двух тысяч персонализированных париков.
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