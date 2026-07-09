Фанат, не стригшийся 642 дня в ожидании пяти побед МЮ, сходил к парикмахеру

Фанат «Манчестер Юнайтед» Фрэнк Айлетт, прославившийся обещанием не стричься до пяти побед клуба подряд, всё же изменил причёску спустя 642 дня. Вместо стрижки он просто заплёл отросшие волосы в афрокосички.

Недавно по интернету разлетелось фото, где шевелюра полностью закрывает лицо 28-летнего блогера. Однако с того момента прошла уже неделя, и Айлетт заплёл волосы в афрокосички. Сам он вздохнул с облегчением, но подписчики тут же заявили, что челлендж провален.

Челлендж стартовал 5 октября 2024 года перед игрой с «Астон Виллой». Тогда ещё никому не известный болельщик из Испании пообещал не брать в руки ножницы, пока команда не выдаст серию из пяти викторий в официальных матчах. За это время Фрэнк превратился в настоящую медийную звезду, собрав более 1,2 миллиона подписчиков. О его марафоне знали даже действующие футболисты клуба. Лучший шанс исполнить обещание выпал в феврале, но пятый матч «МЮ» свёл вничью.

У челленджа есть благородная цель: блогер намерен пожертвовать свои волосы в фонд Little Princess Trust, который изготавливает бесплатные парики из натуральных волос для детей и молодых людей, облысевших из-за лечения рака и других заболеваний. Ежегодно организация реализует около двух тысяч персонализированных париков.