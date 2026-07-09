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9 июля, 13:43

Потоп в московской галерее повредил картины знаменитостей на сумму 50 млн рублей

Обложка © Telegram / Mash

Обложка © Telegram / Mash

В Москве частной галерее Омельченко на Арбате произошёл крупный потоп, из-за которого пострадали десятки произведений искусства. Предварительный ущерб оценивается более чем в 50 миллионов рублей, передаёт Mash.

Потоп в частной московской галерее. Видео © Telegram / Mash

Среди повреждённых работ — картины продюсера «Смешариков» Ильи Попова, главы партии «Новые люди» Владислава Даванкова, музыкантов ST и T-Killah, теннисистки Надежды Петровой и гимнаста Никиты Нагорного. По предварительным данным, вода испортила не менее десяти их полотен, а также десятки других экспонатов.

Причиной происшествия стал прорыв трубы. Авария произошла около 5:54 утра, однако владелец выставочного пространства узнал о случившемся лишь спустя несколько часов.

К моменту прибытия коммунальных служб вода поднялась до середины дверных проёмов. Это привело к серьёзным повреждениям не только произведений искусства, но и самого помещения.

Сейчас специалисты оценивают состояние экспонатов и готовят их к реставрации. До завершения восстановительных работ галерея останется закрытой на неопределённый срок.

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Дарья Денисова
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