Имя Мухаммад третий год подряд стало самым популярным в Англии и Уэльсе

Имя Мухаммад (в написании Muhammad) сохранило лидерство в списке мужских имён новорождённых Англии и Уэльса в 2025 году. Об этом сообщила Национальная статистическая служба Великобритании.

За год этот вариант получили 5957 мальчиков. По сравнению с 2024-м показатель вырос на 4 процента. Первую строчку в рейтинге оно занимает уже три года кряду.

На втором и третьем местах расположились Ноа и Лео. Четвёртое досталось Оливеру, а замыкает пятёрку лидеров Артур.

Интересна история попадания этого имени в местные чарты. Вариация Mohammed (через букву «o») впервые вошла в сотню самых частых ровно век назад. В 1924 году она дебютировала на 91-й позиции. Перед Второй мировой войной и в военные годы частота использования заметно снизилась, но с 1960-х вновь начала расти.

Написание Muhammad закрепилось в топ-100 в середине 1980-х. С тех пор этот вариант набирает обороты быстрее прочих. Само слово переводится как «достойный похвалы» и восходит к арабскому корню hamad — «хвалить». Его носил пророк Мухаммед, основавший ислам.

Эксперты объясняют такую динамику расширением мусульманских общин в стране из-за миграции. Свою лепту внесла и широкая известность спортсменов, носивших это имя: легкоатлета Мо Фары, футболиста Мохаммеда Салаха и боксёра Мухаммеда Али.

У девочек ситуация чуть иная. Четвёртый год подряд лидерство удерживает Оливия. На вторую строчку поднялась Лили, а Амелия, занимавшая эту позицию в 2024-м, теперь на третьем месте.