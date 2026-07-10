С 1 августа сделают самый крупный за лето перерасчёт пенсий. Какие правила вступят в силу и кому повысят выплаты Оглавление Какие изменения в назначении социальных выплат вступят в силу с 21 июля Кому сделают прибавку к страховой пенсии с 1 августа Какие доплаты к пенсии повысят с 1 августа С 21 июля вступают в силу новые правила, которые касаются назначения социальных выплат. При этом с 1 августа будет произведён перерасчёт целого ряда доплат пенсионерам, а также страховых пенсий. Кому сделают прибавку и на сколько? 9 июля, 21:45 С 1 августа изменится размер пенсий. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Какие изменения в назначении социальных выплат вступят в силу с 21 июля

В Социальном фонде России сообщили, что с 21 июля 2026 года вступают в силу изменения в правилах назначения единого пособия. После этого уход за нетрудоспособными людьми при определении права на единое пособие будет засчитываться в отношении близких родственников. На данный момент периоды присмотра за пожилым человеком или человеком с инвалидностью учитываются вне зависимости от родства. Сейчас для получения единого пособия у трудоспособных родителей должен быть доход не ниже установленного уровня. Дохода может и не быть, но по уважительным причинам. Одна из них — уход за человеком с инвалидностью первой группы или человеком 80 лет, нуждающимся в присмотре.

— С 21 июля период такого ухода учтут как уважительную причину для отсутствия доходов, если заявитель или члены его семьи ухаживали за близким родственником: ребёнком, родителем, братом или сестрой, бабушкой, дедушкой или внуком. Нужно представить в клиентскую службу Социального фонда документы, подтверждающие родство. Например, свидетельство о рождении или свидетельство о браке, — пояснили в СФР.

Кому сделают прибавку к страховой пенсии с 1 августа

С 1 августа изменения затронут сразу несколько категорий пенсионеров. Прежде всего речь идёт о ежегодном перерасчёте страховых пенсий для работающих пенсионеров. Он будет произведён автоматически с учётом страховых взносов, которые работодатели перечисляли за них в прошлом году. Прибавка носит индивидуальный характер и зависит от количества заработанных пенсионных коэффициентов. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

— Кроме того, будут увеличены выплаты пенсионерам, которым в июле исполнилось 80 лет. Для них в беззаявительном порядке удваивается фиксированная выплата к страховой пенсии, а также назначается надбавка за уход. Считаю принципиально важным, что все эти изменения происходят автоматически. Пожилые люди не должны тратить время на сбор документов или посещение различных ведомств, чтобы получить выплаты, которые им уже положены по закону. Чем меньше бюрократических процедур остаётся в социальной сфере, тем эффективнее работает сама система государственной поддержки, — отметил Александр Аксёненко.

Какие доплаты к пенсии повысят с 1 августа

Перерасчёт с 1 августа коснётся получателей накопительных пенсий, срочных пенсионных выплат, а также бывших членов лётных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности, имеющих право на специальные доплаты.

— Бывшие члены лётных экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности получают доплаты к пенсии, которые пересчитываются раз в квартал. Следующий такой перерасчёт произойдёт 1 августа. Размер доплат индивидуален и зависит от ряда параметров — в первую очередь от стажа и среднемесячного заработка. Бывшие лётчики получают, например, доплату в размере около 30 тыс. рублей, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Отдельно стоит отметить накопительные пенсии. В этом году Социальный фонд России анонсировал прибавку к выплатам, которая составит 17,3%. Этот коэффициент определили в соответствии с результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года.

Авторы Нина Важдаева