В Петербурге и Ленобласти могут ввести систему «чёт-нечет» и QR-коды на АЗС

Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области ищут способы стабилизировать топливный рынок. Как сообщил вице-губернатор Ленобласти Денис Седов, для предотвращения спекуляций и обеспечения стабильной работы АЗС могут быть внедрены продажа бензина по QR-кодам и график заправки по принципу «чёт-нечёт». По словам чиновника, такие меры призваны гарантировать автомобилистам бесперебойный доступ к топливу.

«Среди способов решения рассматриваются и QR-коды, и система заправок «чёт-нечёт». Ничего страшного в этом нет, нужно сделать так, чтобы люди были уверены, что приедут на заправку и получат необходимый объём топлива», — приводит 47news слова Седова.

Система отпуска топлива по QR-кодам ранее была введена в Севастополе. Для заправки водителям необходимо сформировать цифровой код через чат-бот, сохранить его на мобильное устройство и предварительно уточнить наличие горючего на АЗС. Установлен лимит — 20 литров на одно транспортное средство. Подобный механизм контроля уже функционирует в Нижегородской области, где дополнительно действует ограничение на продажу топлива по чётным и нечётным дням.