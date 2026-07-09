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9 июля, 16:09

Сноубордист Вик Уайлд готов возобновить карьеру и выступить за Россию

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду изъявил желание возобновить выступления за сборную России. Данную информацию передаёт Metaratings.

«Если Россия захочет возобновления моей карьеры, я с удовольствием вернусь. Я хочу представлять всех замечательных россиян, которые поддерживали меня с 2012 по 2022 год», — заявил 39-летний Уайлд.

Профессиональную карьеру Уайлд завершил в феврале 2022 года. Последним его стартом стала Олимпиада в Пекине, где он завоевал бронзовую награду. Российское гражданство спортсмен получил в 2012 году. На домашних Играх в Сочи в 2014 году он стал двукратным олимпийским чемпионом.

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Ранее сообщалось, что Вик Уайлд подверг критике Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда. По словам Уайлда, руководство организации в вопросе допуска российских атлетов к соревнованиям действует исходя из трусости, а не из спортивных принципов. Он пояснил, что политика FIS является отражением общеевропейских настроений. Сноубордист также отметил, что большинство иностранных лыжников и сноубордистов хотели бы вновь соревноваться с россиянами, однако федерация препятствует этому.

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Юлия Сафиулина
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