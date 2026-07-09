European Gymnastics назвал дату голосования по флагу и гимну России

Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) назначил на 28 июля внеочередную Генеральную ассамблею. На ней представители национальных федераций должны окончательно утвердить решение о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под национальным флагом и гимном.

Как пояснил глава организации Фарид Гаибов, перенос собрания был вызван сложной геополитической обстановкой. Ранее 11 европейских федераций выступили против возвращения российской символики, направив соответствующее обращение в союз. Напомним, что в мае исполком European Gymnastics вслед за Международной федерацией гимнастики (FIG) проголосовал за снятие ограничений с атлетов из РФ и Белоруссии, однако для вступления этого решения в силу требуется его ратификация членами организации.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв назвал решение European Gymnastics по россиянам шагом к единому спорту. По его словам, уже сейчас можно говорить о полноценном возвращении отечественных гимнастов, тренеров и судей в европейскую спортивную систему. Главным критерием вновь становится результат, а не внешние ограничения, отметил Дегтярёв.