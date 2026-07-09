Стала известна дата премьеры второго сезона «Джентльменов» от Гая Ричи

Netflix готовит второй сезон криминального сериала «Джентльмены» Гая Ричи. Продолжение популярного проекта выйдет на платформе в 2026 году. Об этом пишет Variety.

В центре истории снова окажутся Эдди Хорниман в исполнении Тео Джеймса и Сьюзи Гласс, которую играет Кая Скоделарио. Сюжет продолжит события первого сезона, где герои получили контроль над преступной империей семьи Гласс.

Во втором сезоне создатели расширят масштаб истории. Действие выйдет за пределы английской глубинки и затронет новые территории, включая итальянские локации. К своим ролям вернутся Рэй Уинстон, Дэниел Ингс, Джоэли Ричардсон, Винни Джонс и Джанкарло Эспозито. Также в актёрский состав добавились новые участники, среди которых Хью Бонневиль, Майя Джама и Крис Юбэнк-младший.

Создатели обещают, что в новых сериях Эдди и Сьюзи столкнутся с ещё более опасной борьбой за влияние. Им предстоит удержать бизнес, который начинает сталкиваться с новыми угрозами и внутренними конфликтами.

Первый сезон «Джентльменов» вышел в 2024 году и стал одним из успешных проектов Netflix. Сериал является спин-оффом одноимённого фильма Гая Ричи 2019 года.

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