Последняя пациентка «железного лёгкого» в США ушла из жизни — ей было 78 лет

В США умерла Марта Лиллард — последняя пациентка страны, которая продолжала пользоваться аппаратом «железное лёгкое». Женщине было 78 лет, а её жизнь на протяжении 73 лет поддерживало устройство для искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает телеканал Oklahoma's News 4.

Лиллард заболела полиомиелитом в 1953 году, когда ей было пять лет. Это произошло за два года до того, как вакцина против инфекции получила широкое распространение в США. После болезни женщина потеряла способность самостоятельно дышать и стала зависеть от аппарата, который помещал тело в специальную металлическую камеру и помогал лёгким работать.

«В последнюю пятницу июня она ушла из жизни... Лиллард извлекли из аппарата, и впервые за 73 года она обрела вечный покой вне «железного лёгкого», — сообщили журналисты.

Первые годы Марта проводила внутри устройства почти постоянно — около 23 часов в сутки. Позже она использовала его в основном во время сна, однако в последние восемь месяцев жизни была вынуждена находиться внутри аппарата круглосуточно.

Со временем оборудование стало выходить из строя. По словам сестры женщины Синди Маквей, некоторые детали аппарата работали ещё с 1940-х годов, а найти им замену становилось всё сложнее. Кроме технических проблем, Лиллард сталкивалась с трудностями при получении медицинской помощи. Её семья отмечала, что всё меньше людей знали, как обслуживать такие устройства.

Марта Лиллард стала одним из последних напоминаний об эпохе полиомиелита до массовой вакцинации и десятилетиями рассказывала о жизни с «железным лёгким».

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