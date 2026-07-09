Звезда «Клюквенного щербета» Эдже Иртем умерла от отравления алкоголем

Причиной смерти 35-летней турецкой актрисы Эдже Иртем стало отравление этиловым спиртом. К такому выводу пришли специалисты после судебно-медицинской экспертизы, сообщает газета Hürriyet.

Согласно заключению экспертов, концентрация алкоголя в крови артистки составила 395 мг/дл. Именно острое алкогольное отравление было указано как причина смерти.

Смерть артистки вызвала большой резонанс в Турции также на фоне проверок в сфере местного шоу-бизнеса. Ранее правоохранительные органы страны начали расследования в отношении ряда представителей индустрии по подозрениям в организации незаконной деятельности и обороте запрещённых веществ.