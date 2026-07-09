Звезда «Клюквенного щербета» Эдже Иртем умерла от отравления алкоголем
Обложка © Кадр из сериала «Клюквенный щербет». Реж. Кетче, Озгюр Севимли, сцен. Мелис Дживелек, Zeynep Gür
Причиной смерти 35-летней турецкой актрисы Эдже Иртем стало отравление этиловым спиртом. К такому выводу пришли специалисты после судебно-медицинской экспертизы, сообщает газета Hürriyet.
Согласно заключению экспертов, концентрация алкоголя в крови артистки составила 395 мг/дл. Именно острое алкогольное отравление было указано как причина смерти.
Эдже Иртем, известная по сериалам «Клюквенный щербет» и «Семья», скончалась внезапно на следующий день после празднования своего дня рождения. Ей было 35 лет. В момент трагедии мать актрисы находилась в соседней комнате, однако спасти дочь уже не удалось. К слову, ранее адвокат Иртем опровергал появившиеся сообщения о том, что в день смерти актриса могла употреблять алкоголь или антидепрессанты.
Смерть артистки вызвала большой резонанс в Турции также на фоне проверок в сфере местного шоу-бизнеса. Ранее правоохранительные органы страны начали расследования в отношении ряда представителей индустрии по подозрениям в организации незаконной деятельности и обороте запрещённых веществ.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.