Адвокат опроверг слухи об алкоголе и антидепрессантах в день смерти Эдже Иртем

На фоне слухов о том, что турецкая актриса Эдже Иртем накануне смерти якобы находилась в сильном алкогольном опьянении и принимала антидепрессанты, её адвокат Угур Гёккёюн выступил с официальным заявлением. Он прояснил обстоятельства последнего дня жизни артистки в беседе с турецким изданием Notbir.

По словам юриста, в свой день рождения актриса отказалась от празднования с друзьями и предпочла провести время только с матерью из-за плохого самочувствия, которое обострилось после возвращения из Таиланда, где у неё диагностировали расстройство желудка. Они прогулялись по набережной и зашли в кафе, где выпили по газировке.

«Чек об оплате двух содовых находится у меня. Она не хотела идти к врачу, сказав, что несколько дней назад во время поездки в Таиланд у неё выявили проблемы с желудком, и сразу же захотела лечь спать, заявив, что отдых пойдёт ей на пользу», — поделился адвокат.

По его словам, актриса покинула заведение из-за изжоги и болей в животе. Официальных заключений о причинах смерти пока не публиковалось.

Напомним, что в Турции в возрасте 35 лет скончалась актриса Эдже Иртем. Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ. Мать знаменитости находилась в соседней комнате и не успела помочь. Смерть наступила на следующий день после дня рождения, что вызвало слухи на фоне проблем в шоу-бизнесе.