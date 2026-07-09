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9 июля, 18:28

«Бог ему судья»: Экс-премьер России вынес приговор Зеленскому за вред Украине

Степашин: Зеленского рассудит Всевышний за вред, причинённый народу Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский оставил после себя тяжёлое наследие, ставшее настоящей трагедией для собственного народа. Такую оценку политике экс-комика дал экс-премьер России Сергей Степашин. Он подчеркнул, что масштаб содеянного Зеленским настолько велик, что земным правосудием дело не ограничится — его ждёт суд Всевышнего.

«Я думаю, Зеленского рассудит Всевышний, потому что этот человек столько вреда принёс, в том числе и украинскому народу, что только Бог ему судья», — приводит ТАСС слова Степашина.

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Ранее стало известно, что в ближайшее время украинская система противовоздушной обороны получит существенное подкрепление. Как сообщил Зеленский, Вашингтон уже подготовил новый пакет военной помощи, в который войдут критически важные боеприпасы для комплексов Patriot.

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Наталья Демьянова
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