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9 июля, 19:16

Силы ПВО уничтожили уже семь беспилотников, летевших на Москву

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Ещё один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале. Экстренные службы работают на месте падения обломков.

Дежурными средствами ПВО с начала суток на подступах к столице уничтожены уже семь беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

С начала дня силы ПВО сбили уже шесть беспилотников, летевших на Москву
С начала дня силы ПВО сбили уже шесть беспилотников, летевших на Москву

Тем временем, в результате атаки Вооружённых сил Украины на ключевые энергообъекты без электроснабжения остались значительные территории Запорожской и Херсонской областей. Активность БПЛА противника над повреждёнными участками продолжается. Сроки восстановления электричества зависят от оперативной обстановки и возможности безопасно проводить ремонтные работы на местах.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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