Силы ПВО уничтожили уже семь беспилотников, летевших на Москву

Ещё один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале. Экстренные службы работают на месте падения обломков.

Дежурными средствами ПВО с начала суток на подступах к столице уничтожены уже семь беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Тем временем, в результате атаки Вооружённых сил Украины на ключевые энергообъекты без электроснабжения остались значительные территории Запорожской и Херсонской областей. Активность БПЛА противника над повреждёнными участками продолжается. Сроки восстановления электричества зависят от оперативной обстановки и возможности безопасно проводить ремонтные работы на местах.