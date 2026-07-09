С начала дня силы ПВО сбили уже шесть беспилотников, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны уничтожили ещё два беспилотника, направлявшихся к Москве. Всего с начала дня были сбиты шесть БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, которые обследуют территорию и устраняют последствия. Информация о возможных пострадавших или разрушениях на данный момент не приводится.

Ранее массированной атаке беспилотников подверглась территория Луганской Народной Республики. Жертвами ударов стали два человека, ещё несколько получили ранения. Вечером и ночью атаки были зафиксированы в пяти муниципалитетах, включая Стаханов, Первомайск, Северодонецк и Краснодонский муниципальный округ.