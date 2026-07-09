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9 июля, 14:37

С начала дня силы ПВО сбили уже шесть беспилотников, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Средства противовоздушной обороны уничтожили ещё два беспилотника, направлявшихся к Москве. Всего с начала дня были сбиты шесть БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, которые обследуют территорию и устраняют последствия. Информация о возможных пострадавших или разрушениях на данный момент не приводится.

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Ранее массированной атаке беспилотников подверглась территория Луганской Народной Республики. Жертвами ударов стали два человека, ещё несколько получили ранения. Вечером и ночью атаки были зафиксированы в пяти муниципалитетах, включая Стаханов, Первомайск, Северодонецк и Краснодонский муниципальный округ.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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