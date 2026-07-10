Системы ПВО с 9 на 10 июля сбили 22 БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Дежурные расчёты противовоздушной обороны сбили ещё четыре украинских дрона на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В Минобороны отчитались о перехвате 376 БПЛА ВСУ над регионами РФ за ночь

В Минобороны отчитались о перехвате 376 БПЛА ВСУ над регионами РФ за ночь

Ранее в Ростовской области силы ПВО сбили 35 беспилотников в Таганроге, Азове, Азовском и Матвеево-Курганском районах. В селе Кагальник Азовского района из-за атаки БПЛА загорелось административное здание. Погибших и пострадавших нет. Пожар локализован. В Азове в результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. В Таганроге на территории Морского порта ликвидируют возгорание после атаки БПЛА.