Системы ПВО с 9 на 10 июля сбили 22 БПЛА ВСУ, летевших на Москву
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Дежурные расчёты противовоздушной обороны сбили ещё четыре украинских дрона на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Таким образом, общее число сбитых беспилотников достигло 22. На местах падения обломков дронов работают экстренные службы.
Ранее в Ростовской области силы ПВО сбили 35 беспилотников в Таганроге, Азове, Азовском и Матвеево-Курганском районах. В селе Кагальник Азовского района из-за атаки БПЛА загорелось административное здание. Погибших и пострадавших нет. Пожар локализован. В Азове в результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. В Таганроге на территории Морского порта ликвидируют возгорание после атаки БПЛА.
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