В Минобороны отчитались о перехвате 376 БПЛА ВСУ над регионами РФ за ночь

Системы противовоздушной обороны сбили 376 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над 13 российскими регионами и акваторией Азовского моря в период с 20:00 мск 9 июля до 07:00 мск 10 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей. Системы ПВО также сработали в Московском регионе, Краснодарском крае и в Республике Крым.

Ранее в Краснодарском крае падение обломков украинских дронов на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода привело к возгоранию. Кроме того, фрагменты дронов упали в станице Северской по двум адресам: во дворе частного дома и на территории предприятия. Пострадавших нет. На местах работают экстренные службы.