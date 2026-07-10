В Омске после атаки беспилотников ВСУ обнаружили неразорвавшийся снаряд

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в соцсетях сообщил, что в районе северного промышленного узла Омска после атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) был найден неразорвавшийся снаряд. Опасности для жизни людей нет.

«В районе северного промышленного узла Омска оперативные службы обнаружили неразорвавшийся снаряд после событий 6 июля. Специалисты приступают к его ликвидации. Опасности для жителей нет. Ситуация под контролем», — написал Хоценко в своём телеграм-канале.

Напомним, украинские беспилотники 6 июля атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. Средства противовоздушной обороны уничтожили большую часть летевших дронов. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате инцидента нет. На месте работали оперативные службы.