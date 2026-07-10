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10 июля, 05:03

В Азове из-за атаки БПЛА ВСУ загорелись два объекта хранения нефтепродуктов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Азове в результате атаки БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) зафиксировано возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. По информации губернатора Юрия Слюсаря, жертв и пострадавших нет.

«В Азове в результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. По предварительной информации погибших и пострадавших нет. Идёт ликвидация пожаров, работают экстренные службы», — написал он в своём телеграм-канале.

В Таганроге на территории Морского порта ликвидируют возгорание после атаки БПЛА
В Таганроге на территории Морского порта ликвидируют возгорание после атаки БПЛА

В Северском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника Вооружённых сил Украины произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. По предварительным данным, пострадавших нет. Кроме того, фрагменты дронов упали в станице Северской по двум адресам: во дворе частного дома и на территории предприятия. Пострадавших также нет. На всех местах работают оперативные и специальные службы.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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