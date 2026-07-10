Риск затопления: Валерий Леонтьев тратит миллионы на страховку недвижимости в Майами

Певец Валерий Леонтьев вынужден ежегодно тратить внушительные суммы на содержание своего особняка в Майами. Как сообщает Telegram-канал SHOT, артист платит около 100 тысяч долларов (по текущему курсу — примерно 7,8 млн рублей) только за страховку недвижимости.

В эту сумму входит: $40 тысяч — общее страхование дома, $21 тысяча — страховка от последствий ураганов, $35 тысяч — страхование от наводнений, $4 тысячи — полис гражданской ответственности.

Причина столь высоких расходов заключается в расположении дома: элитное жильё 77-летнего артиста находится в зоне потенциального подтопления. Прогнозы экспертов неутешительны: в ближайшие 15 лет особняку на острове может угрожать серьёзное наводнение.

Важно отметить, что государственная программа США по страхованию от наводнений имеет жёсткие лимиты: она покрывает лишь 250 тысяч долларов на сам дом и 100 тысяч долларов на имущество. Для владельцев дорогостоящей недвижимости этого зачастую недостаточно, поэтому Леонтьеву приходится оформлять дополнительные полисы. Ожидается, что выплаты продолжатся как минимум до 2030 года.

Помимо расходов на страховку, артист регулярно инвестирует в обслуживание дома, который он приобрел ещё в 2014 году. За это время он провел масштабную перепланировку и обновил интерьер. В 2022 году на крыше особняка были установлены солнечные панели Tesla Powerwall, однако уже спустя два года потребовалась полная замена металлической кровли, пришедшей в негодность.

Между тем ежегодный налог на виллу Валерия Леонтьева в Майами вырос до почти 5 миллионов рублей — за три года прибавка составила около 200 тысяч. В 2023-м певец заплатил $59 906, в 2025-м — уже $62 450. За десять лет налог на недвижимость артиста увеличился примерно на 50%.