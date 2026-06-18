Штраф за срыв райдера Леонтьева оказался семизначным

Народный артист России Валерий Леонтьев может потребовать от организаторов концертов неустойку в размере от 2 миллионов рублей за несоблюдение условий райдера. Об этом рассказал РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

«Валерий Леонтьев в случае, если ему что-то не понравится в организации или на площадке, например, если нет всех позиций, указанных в райдере, он может брать штрафные санкции с организаторов в размере от 2 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.

Валерий Леонтьев — советский и российский эстрадный певец, народный артист РФ (1996), известный своим экспрессивным сценическим стилем, танцевальными шоу и хитами «Дельтаплан», «Исчезли солнечные дни», «Казанова»; его пик популярности пришёлся на 1980–2000-е годы, а в 2024 году он объявил об уходе со сцены. С 2022 года проживает в США.

Ранее певец Валерий Леонтьев поднял цену на 50-минутные концерты в России до 17 миллионов рублей, тогда как для зарубежных выступлений прайс остался на уровне 12 миллионов. Причиной разницы стал пересмотр финансовой политики: артист, проживающий на два континента, хочет реже летать из-за проблем со здоровьем — перелёты вызывают у него скачки давления и головные боли. Теперь Леонтьев намерен сосредоточиться на крупных проектах, чтобы меньше рисковать здоровьем, но получать больше.