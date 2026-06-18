Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 03:01

Штраф за срыв райдера Леонтьева оказался семизначным

РИАН: Леонтьев может потребовать до 2 млн рублей за несоблюдение райдера

Обложка © ТАСС / Андрей Титов

Обложка © ТАСС / Андрей Титов

Народный артист России Валерий Леонтьев может потребовать от организаторов концертов неустойку в размере от 2 миллионов рублей за несоблюдение условий райдера. Об этом рассказал РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

«Валерий Леонтьев в случае, если ему что-то не понравится в организации или на площадке, например, если нет всех позиций, указанных в райдере, он может брать штрафные санкции с организаторов в размере от 2 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.

Валерий Леонтьев — советский и российский эстрадный певец, народный артист РФ (1996), известный своим экспрессивным сценическим стилем, танцевальными шоу и хитами «Дельтаплан», «Исчезли солнечные дни», «Казанова»; его пик популярности пришёлся на 1980–2000-е годы, а в 2024 году он объявил об уходе со сцены. С 2022 года проживает в США.

В райдере Лолиты есть фраза «рекомендовано Пенсионным фондом» и 20 кальянщиков
В райдере Лолиты есть фраза «рекомендовано Пенсионным фондом» и 20 кальянщиков

Ранее певец Валерий Леонтьев поднял цену на 50-минутные концерты в России до 17 миллионов рублей, тогда как для зарубежных выступлений прайс остался на уровне 12 миллионов. Причиной разницы стал пересмотр финансовой политики: артист, проживающий на два континента, хочет реже летать из-за проблем со здоровьем — перелёты вызывают у него скачки давления и головные боли. Теперь Леонтьев намерен сосредоточиться на крупных проектах, чтобы меньше рисковать здоровьем, но получать больше.

Директор Леонтьева заявил, что певец не завышал цены на концерты для россиян
Директор Леонтьева заявил, что певец не завышал цены на концерты для россиян

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Валерий Леонтьев
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar