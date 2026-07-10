Шквальный огонь и тишина: Что стало с роботами ВСУ после встречи с ярославскими десантниками

Десантники группировки «Днепр» с помощью ударных беспилотников остановили контратаку ВСУ с применением наземных роботизированных комплексов (НРТК) в Запорожской области. Детали боевой работы раскрыли в Минобороны РФ.

Два вражеских аппарата, оснащённых пулемётами, двигались вдоль лесопосадки на Ореховском направлении. Технику засекли расчёты подразделения беспилотных систем Ярославского гвардейского парашютно-десантного полка.

Операторы немедленно передали координаты целей командованию. После этого в воздух поднялись ударные дроны.

В военном ведомстве подчеркнули, что операторы беспилотников действовали молниеносно. Точными попаданиями им удалось ликвидировать НРТК противника, не дав машинам приблизиться к позициям российских войск.

На обнародованных кадрах объективного контроля видно, как один из механизмов попытался откатиться назад при подлёте дрона. Однако манёвр не спас его от уничтожения.

Таким образом, попытка механизированной контратаки была полностью сорвана. Стрелковый бой с использованием роботизированных платформ не перерос в угрозу для занимаемых десантниками рубежей.