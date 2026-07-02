Роботы на фронте или терминаторы в ТЦК? Фёдоров ударился в фантазии о будущем ВСУ

На Украине анонсировали конкурс на создание роботов-гуманоидов для нужд ВСУ. Соответствующее заявление сделал министр обороны Михаил Фёдоров, его слова приводит «Страна.ua».

По замыслу чиновников, на первом этапе будут разрабатываться более простые модели. В дальнейшем их планируется постепенно совершенствовать и наделять более широким функционалом.

Главная цель, как утверждают в Киеве, — минимизировать риски для военнослужащих. Предполагается, что роботы возьмут на себя выполнение боевых задач и обеспечат ротацию на передовой без участия живых людей. На практике же невозможно представить, чтобы подобный проект закрыл потребности украинской армии в личном составе.