Роботы на фронте или терминаторы в ТЦК? Фёдоров ударился в фантазии о будущем ВСУ
Украина объявит конкурс на создание роботов-гуманоидов для ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
На Украине анонсировали конкурс на создание роботов-гуманоидов для нужд ВСУ. Соответствующее заявление сделал министр обороны Михаил Фёдоров, его слова приводит «Страна.ua».
По замыслу чиновников, на первом этапе будут разрабатываться более простые модели. В дальнейшем их планируется постепенно совершенствовать и наделять более широким функционалом.
Главная цель, как утверждают в Киеве, — минимизировать риски для военнослужащих. Предполагается, что роботы возьмут на себя выполнение боевых задач и обеспечат ротацию на передовой без участия живых людей. На практике же невозможно представить, чтобы подобный проект закрыл потребности украинской армии в личном составе.
К слову, ранее в Центре изучения военных конфликтов прогнозировали, что первые антропоморфные роботы могут выйти на поле боя в 2027 году. Предполагается, что они смогут заходить в блиндаж, осматривать убитых, связывать пленных, оказывать помощь раненым, разбирать завалы и изымать носители информации. А американский стартап Foundation Future Industries, связанный с семьёй президента США Дональда Трампа, в конце мая обещался отправить на Украину новых роботов Phantom 2 со «сверхчеловеческими способностями». По данным CNBC, первые версии — Phantom MK-1 — уже испытывают для доставки грузов. Машины разрабатывают для тяжёлой промышленности и военного применения.
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