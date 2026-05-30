США собираются отправить на Украину новых роботов-гуманоидов

Американский стартап Foundation Future Industries намерен отправить на Украину новых роботов Phantom 2, которые, как утверждается, будут обладать «сверхчеловеческими способностями». Об этом сообщил телеканал CNBC.

Компания, связанная, по данным издания, с семьёй президента США Дональда Трампа, разрабатывает машины для тяжёлой промышленности и военного применения. Первые версии роботов уже проходят испытания на Украине: в частности, модель Phantom MK-1 используют для доставки грузов.

Глава Foundation Future Industries Санкает Патхак заявил, что в этом году фирма планирует нарастить производство до тысяч единиц. По его словам, Phantom 2 получит вдвое большую грузоподъёмность по сравнению с Phantom 1. Стартап также уже привлёк государственные исследовательские контракты на общую сумму 24 миллиона долларов.

Ранее источники The New York Times сообщали о разногласиях на Украине между военными генералами и министром обороны Михаилом Фёдоровым из-за его «футуристических» взглядов на ведение боевых действий. Идеи украинского министра собеседники издания называли «фантастическими идеями, оторванными от реалий поля боя».

Ранее Life.ru писал, что Украина не сможет удерживаться на поле боя без применения искусственного интеллекта. Как заявил командующий вооружёнными силами Нидерландов, такие технологии помогают украинским военным просчитывать действия российских войск и быстрее реагировать на изменение обстановки. Он видел работу украинских командных пунктов на тактическом и близком к оперативному уровне, после чего пришёл к выводу о ключевой роли ИИ.