«Не выживут без ИИ»: Генерал раскрыл, зачем Украине алгоритмы на поле боя

Украина не сможет удерживаться на поле боя без применения искусственного интеллекта, заявил командующий вооружёнными силами Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм. По его словам, такие технологии помогают украинским военным просчитывать действия российских войск и быстрее реагировать на изменение ситуации.

Своё заявление генерал сделал на сессии форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Эйхельсхейм отметил, что видел работу украинских командных пунктов на тактическом и близком к оперативному уровне, после чего пришёл к выводу о ключевой роли ИИ.

«Становится понятно: они не выживут на поле боя, если не будут использовать ИИ», — сказал он.

По версии военачальника, алгоритмы позволяют заранее оценивать возможные шаги России, готовить подразделения к ответным действиям и быстрее принимать решения. Эйхельсхейм также заявил, что такие системы могут помогать украинской стороне реагировать ещё до того, как российские военные сделают следующий ход.

Форум «Диалог Шангри-Ла» проходит в Сингапуре с 29 по 31 мая. В мероприятии участвуют представители 44 стран, в том числе 54 делегата министерского уровня.

Ещё в прошлом году на Украине признавали, что искусственный интеллект уже широко встроен в работу армии. Главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что ИИ применяется в войсках практически везде, а в Генштабе созданы специальные подразделения, отвечающие за внедрение таких технологий. Одним из ключевых направлений использования искусственного интеллекта Сырский называл противовоздушную оборону.