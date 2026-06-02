«Спиридон» вместо «Терминатора»: Российскую боевую машину переименовали в честь святого

Боевая машина поддержки танков «Терминатор» получила новое имя — «Спиридон». Об этом рассказали в концерне «Уралвагонзавод» (входит в Ростех).

Переименование приурочили к 90-летию предприятия в Нижнем Тагиле. Решение приняли по просьбе заводчан и экипажей с фронта. Название сочетает в себе героический и духовный смыслы.

В УВЗ подчеркнули: прежнее наименование отсылало к роботу-убийце из американского фильма. Новое же возвращает технику к русским духовным ценностям и исторической правде, к именам защитников родной земли, пишет ТАСС.

Выбор пал на имя святого Спиридона Тримифунтского. Он прославился чудесами и непреклонной защитой веры. Частицы мощей подвижника хранятся в храмах Свердловской области, поэтому такое решение близко православным уральцам и самому заводу.

Кроме того, значение слова «Спиридон» — «сильный», «крепкий». Заводчане уверены, что с таким именем боевая машина станет надёжной защитницей. Смена названия также учитывает поправки в законы РФ о защите русского языка от чрезмерных иностранных заимствований.

Сбор предложений стартовал в 2025 году. На специальный адрес поступило свыше десяти тысяч писем из России и ещё более чем из 20 стран, включая Белоруссию, Китай, Сербию и США. Всего прислали около двух тысяч уникальных неповторяющихся вариантов названий.

Среди народных фаворитов оказались имена богатырей (лидировал «Добрыня», далее шли «Богатырь» и «Евпатий Коловрат»), святых покровителей, названия хищных зверей, а также шуточные версии вроде «Помогатора». Многие интересные варианты уже были заняты. В итоге утвердили имя, отвечающее отечественным духовным ценностям и героизму. Соответствующая заявка подана в Роспатент.

БМПТ «Спиридон» — российская боевая машина поддержки танков на базе шасси Т-72 и Т-90. Она предназначена для уничтожения живой силы, противотанковых средств и легкобронированной техники. Машина вооружена двумя 30-мм пушками, пулемётом, противотанковыми ракетами и двумя гранатомётами. Экипаж — пять человек. «Спиридон» успешно применялся в Сирии и в ходе специальной военной операции. Современные версии получили усиленную защиту и средства борьбы с дронами.