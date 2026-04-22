Почему российский «Терминатор» может бить сразу в разные стороны: нашлось объяснение
В «Красной звезде» объяснили уникальность БМПТ «Терминатор»
Обложка © Wikipedia / Kirill Borisenko
Уникальность российской боевой машины поддержки танков «Терминатор» связана с увеличенным экипажем. Об этом пишет «Красная звезда».
Внутри машины находятся пять человек. У каждого — своя задача, и именно такое распределение ролей, как утверждает издание, позволяет вести огонь сразу по нескольким направлениям. Командир оценивает обстановку и распределяет задачи. Механик-водитель отвечает за манёвренность, а наводчик-оператор работает с основным комплексом вооружения. Кроме того, под бронёй размещены ещё два гранатомётчика. По данным газеты, они прикрывают фланги и усиливают машину в ближнем бою.
«Такое слаженное распределение обязанностей позволяет вести шквальный огонь одновременно по нескольким целям в разных секторах стрельбы», — пишет издание.
БМПТ создана на базе танка Т-90А. Машина получила его броню, а дополнительную защиту ей обеспечивает комплекс «Реликт». В состав вооружения «Терминатора» входят две автоматические пушки калибра 30 миллиметров, пулемёт, автоматические гранатомёты и противотанковые ракеты «Атака».
