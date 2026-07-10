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10 июля, 08:34

Более 100 человек эвакуировали из БЦ во Внуково из-за подозрительного предмета

Обложка © SHOT

Обложка © SHOT

Более 100 человек эвакуировали из-за подозрительного предмета в МФЦ, расположенном в бизнес-центре во Внуково. Об этом сообщает SHOT.

Эвакуация в бизнес-центре во Внуково. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, в помещении МФЦ обнаружили сумку, из которой, как утверждают очевидцы, доносится подозрительный писк. Сотрудников и посетителей бизнес-центра «Ла-5» на Центральной улице вывели на улицу, к месту происшествия направляются сапёры.

Мастера подняли Audi на ТО и заметили под днищем подозрительную коробку
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Бизнес-центр находится напротив аэропорта Внуково. Помимо МФЦ, в здании работают фитнес-клуб, магазин и несколько авиационных предприятий.

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Никита Никонов
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