Более 100 человек эвакуировали из БЦ во Внуково из-за подозрительного предмета

Более 100 человек эвакуировали из-за подозрительного предмета в МФЦ, расположенном в бизнес-центре во Внуково. Об этом сообщает SHOT.

Эвакуация в бизнес-центре во Внуково. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, в помещении МФЦ обнаружили сумку, из которой, как утверждают очевидцы, доносится подозрительный писк. Сотрудников и посетителей бизнес-центра «Ла-5» на Центральной улице вывели на улицу, к месту происшествия направляются сапёры.

Бизнес-центр находится напротив аэропорта Внуково. Помимо МФЦ, в здании работают фитнес-клуб, магазин и несколько авиационных предприятий.