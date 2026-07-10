ЦБ выпускает новую 100-рублевую купюру, посвящённую ЦФО: как она выглядит

Центральный банк России анонсировал выпуск модернизированной сторублевой банкноты. Обновленные денежные знаки появятся в широком обращении уже 10 июля 2026 года.

Визуальное оформление купюры посвящено Центральному федеральному округу. На оборотной стороне дизайнеры разместили стилизованное изображение карты округа, следуя примеру ранее выпущенных номиналов в 1000 и 5000 рублей.

С 10 июля в обращение выходит обновлённая 100-рублевая купюра. Фото © Банк России

Лицевая часть денежного знака и защитные элементы полностью повторяют дизайн, представленный в 2022 году. Подобная преемственность облегчает привыкание граждан к новому внешнему виду платежных средств.

«Банк России 10 июля 2026 года вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года», — прокомментировали в пресс-службе регулятора.

Важно помнить, что новые деньги обладают статусом законного платёжного средства. Они обязательны к приёму при расчётах за любые товары или услуги без каких-либо ограничений.

Старые купюры аналогичного номинала остаются в силе. Владельцам не требуется проводить обмен, так как все варианты банкнот будут функционировать параллельно.

Ранее в Госдуме и ЦБ начали обсуждение запрет на продажу сувениров, похожих на российские банкноты и монеты, которыми мошенники обманывают людей. Закон в текущую сессию принять не успеют, но затягивать с ним нельзя.