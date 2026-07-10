ВЦИОМ: Путину доверяют более 72% россиян

Уровень доверия к президенту России Владимиру Путину составляет 72,3%. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Деятельность главы государства на посту одобряют 66% участников исследования. О недоверии к первому лицу заявили 22,8% респондентов, а не одобряют его работу 22,5% опрошенных.

Отношение к правительству выглядит более сдержанным. Кабинет министров поддерживают 44,9% граждан. Противоположной точки зрения придерживаются 25,9%.

Председателю кабмина Михаилу Мишустину выразили доверие 53,3% респондентов. Еще 25,6% сказали, что не разделяют этого чувства.

Также социологи выяснили электоральные предпочтения россиян. Респондентов спросили, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье.

Лидером симпатий стала «Единая Россия» с показателем 34,6%. На второй строчке расположились «Новые люди», набрав 11,5%. ЛДПР предпочли 10,4% участников, а КПРФ — 10,3%. За «Справедливую Россию» готовы отдать голоса 5,4%. Еще 7,3% назвали непарламентские политические силы.

Исследование «Бином ВЦИОМ» проводилось с 29 июня по 5 июля. В нём участвовали 1,6 тысячи совершеннолетних жителей страны. Применялась комбинированная выборка: половину опросили по телефону, а половину — методом маршрутного обхода. Предельная погрешность не превышает 2,5%.