ВЦИОМ: Россияне назвали крепкую семью и патриотизм своими главными ценностями

Для россиян самые важные и близкие по духу ценности — это крепкая семья, взаимопомощь, высокие нравственные идеалы и патриотизм. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента политических исследований, руководитель Центра аудита контента Аналитического центра ВЦИОМ Мария Атаева.

«Ценности, которые воспринимаются на личном уровне, и они воспринимаются эмоционально наиболее позитивно — это крепкая семья, взаимопомощь, высокие нравственные идеалы, патриотизм», — сказала она.

При этом 59% опрошенных не смогли объяснить, что такое «ценность». 23% связали ценности с внутренними ограничениями, целями и идеалами, а 19% — с нормами и правилами поведения.

Недавно ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян при мысли о своей стране испытывают гордость, любовь и веру. Опрос провели среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет. 41% респондентов назвали главной эмоцией гордость, 39% — любовь, 37% — веру. Гордость, по словам социологов, основана на личной связи с родиной, её истории (по 29%) и успехах страны (17%).