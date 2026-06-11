ВЦИОМ узнал три главные эмоции россиян при мыслях о своей стране

При мысли о России большинство граждан страны испытывают гордость, любовь и веру. Таковы данные исследования, проведённого аналитическим центром ВЦИОМ.

Опрос провели 31 мая 2026 года, в нём участвовали 1,6 тысячи граждан страны старше 18 лет, уточнили социологи. Согласно результатам, 41% опрошенных назвали гордость главной эмоцией, 39% — любовь, а 37% — веру. Чувство гордости, по словам специалистов, базируется на трёх вещах: личной связи с родиной, её истории (по 29% ответов) и успехах (17%).

«Подавляющее большинство россиян испытывают гордость за конкретные сферы жизни страны: 90% респондентов заявили о гордости за историю России, по 87% — за ее культуру и природные богатства, по 82% — за спорт и отечественную науку», — говорится в сообщении.

Когда у респондентов спросили о конкретных успехах последних 10–15 лет, которые вызывают гордость, чаще всего звучали два ответа. По 16% отметили укрепление обороноспособности, суверенитет и внешнюю политику, а также прорывы в науке, технологиях, медицине и высокотехнологичных отраслях. Ещё 13% участников исследования гордятся тем, как развиваются экономика и социальная сфера. Замыкают список спорт и проведение крупных соревнований — эта сфера вызвала гордость у 9% россиян.

Напомним, 12 июня будет праздноваться День России. Президент Владимир Путин завтра примет участие в торжественных мероприятиях.