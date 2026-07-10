Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 09:10

Девять автомобилей столкнулись на Киевском шоссе в ТиНАО

Обложка © Telegram / Новая Москва / ТиНАО

Обложка © Telegram / Новая Москва / ТиНАО

На Киевском шоссе в ТиНАО произошло крупное ДТП — в него попали сразу девять машин. Об этом сообщил осведомлённый источник Агентству городских новостей «Москва».

Известно, что среди столкнувшихся автомобилей оказались грузовик, две «газели» и шесть легковушек — «Черри Тиго», «Фольксваген Тигуан», «Лада Веста», «Мазда», «Киа Оптима» и «Хендай Солярис».

«Пострадал один человек, от госпитализации он отказался», – рассказал собеседник агентства.

Как уточняют в соцсетях, ДТП произошло в 7:35 на 64-м километре Киевского шоссе в районе Бекасово возле посёлка Киевский.

Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП на трассе Сыктывкар — Ухта в Коми
Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП на трассе Сыктывкар — Ухта в Коми

На месте аварии работают экстренные службы, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar