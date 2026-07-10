Таиланд передал российским правоохранителям двух граждан РФ, находившихся в международном розыске после уголовных преступлений. Среди предъявленных им обвинений — мошенничество в особо крупном размере и уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщили в МВД РФ.

Таиланд передал России двух обвиняемых в мошенничестве и неуплате налогов. Видео © Пресс-центр МВД России

Один из задержанных проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в составе организованной группы. По версии следствия, злоумышленники похитили 187 млн рублей у одного из предприятий в Саратове, используя фиктивные договоры о приёме и передаче выполненных работ.

Второму мужчине вменяют уклонение от уплаты налогов. Следствие считает, что в период с 2018 по 2021 год, занимая должность руководителя транспортной компании, он подавал в налоговые органы декларации с недостоверной информацией. Размер ущерба по этому делу оценивается в 96 млн рублей.

Операция по установлению местонахождения подозреваемых прошла при содействии представителя МВД России в Таиланде и Камбодже. После проверки данных обоих россиян обнаружили и задержали на территории Таиланда, после чего их передали российским правоохранителям.