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Регион
10 июля, 08:54

В Иркутской области планируют внедрить электронную очередь на АЗС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Руководство Иркутской области совместно с IT-специалистами разрабатывает систему электронного бронирования времени для заправки машин. Глава региона Игорь Кобзев сообщил, что сейчас несколько разработчиков проводят тестирование предложений.

«Это позволит не стоять в живой очереди, а записаться заранее, приехать на заправку к определенному времени и получить топливо», — пояснил губернатор в своем Telegram-канале. Сроки запуска сервиса будут озвучены дополнительно.

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Накануне в России представили новый набор мер для стабилизации топливного рынка. Среди них импорт нефтепродуктов, ограничение экспорта дизеля, перенос ремонтов на НПЗ, а также «зелёный коридор» для машин, перевозящих топливо через границу.

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Оксана Попова
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