АКОРТ: Борщевой набор подешевел на 27,9% за год

Минимальные цены на социально значимые продукты «первой цены» в крупных торговых сетях в июне оказались на 11,1% ниже, чем годом ранее. Об этом сообщили по итогам мониторинга аналитического центра АКОРТ.

За год стоимость снизилась в 18 из 25 социально значимых категорий. Самое заметное падение зафиксировано у овощей борщевого набора: в совокупности они подешевели на 27,9%.

Сильнее всего упали цены на свёклу (-39,5%), картофель (-37,1%), морковь (-25,2%), белокочанную капусту (-18,7%) и репчатый лук (-12,8%). Также дешевле стали рис (-31,7%), сливочное масло (-24,4%), свинина (-22,7%), чёрный чай (-19,2%) и пшеничная мука (-12,4%).

По сравнению с маем 2026 года товары «первой цены» подорожали на 2,3% из-за сезонного роста стоимости овощей борщевого набора. При этом за месяц снизились цены на куриные яйца (-8,5%), рис (-3,7%), подсолнечное масло (-2,1%), сливочное масло (-1,7%) и баранину (-1,3%).

В июне 2026 года в крупных торговых сетях впервые была зафиксирована средняя отрицательная наценка на базовую продовольственную корзину — минус 1%. Ниже закупочной стоимости продавались, в частности, морковь, репчатый лук, белокочанная капуста, картофель, гречневая крупа, свёкла, тушка цыплёнка-бройлера, подсолнечное масло, сезонные яблоки, рис, говядина, сахар-песок и пшеничная мука.

Председатель АКОРТ Станислав Богданов отметил, что июньский мониторинг впервые показал общую отрицательную наценку на социально значимые продовольственные товары. По его словам, это отражает вклад торговых сетей в поддержку доступных цен на базовые продукты в период сезонных колебаний.