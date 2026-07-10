Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин днём 10 июля.

«Пять БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны», — говорится в сообщении градоначальника в мессенджере «Макс» от 12:35.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Общее число дронов, сбитых над территорией Московского региона, с начала суток выросло до 19.

Москва неоднократно заявляла: атаки дронов на гражданскую инфраструктуру — откровенная провокация. Это фирменный почерк Киева, стремящегося любой ценой скрыть неудачи на передовой. Российские системы ПВО успешно нейтрализуют данные угрозы, а военнослужащие в зоне СВО наносят ответные удары, точечно поражая цеха сборки и пункты базирования вражеских БПЛА.