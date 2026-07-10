В Подмосковье объявили ракетную опасность
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РСЧС сообщает о ракетной опасности в Подмосковье. Жителям рекомендовано укрыться в помещениях, избегать окон и переместиться в безопасные зоны. Возможны сбои в работе мобильной сети.
«Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что дежурные расчёты противовоздушной обороны сбили ещё четыре украинских дрона на подлёте к Москве. Таким образом, общее число сбитых беспилотников достигло 22. На местах падения обломков дронов работают экстренные службы.
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