От супергеройских роликов до мэра-спасителя: Чиновников раскритиковали за трату миллионов на ИИ-видео

Власти российских регионов начали массово использовать нейросети для создания видеороликов, однако часть такого контента вызвала критику из-за странных образов и ошибок генерации. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Регионы потратили десятки миллионов на ИИ-ролики с супергероями. Видео © Telegram/ Mash

В Коми местные специалисты по соцсетям подготовили видео, где глава региона и другие чиновники представлены в образах супергероев из вселенной «Мстителей». Позже похожую идею использовали власти Екатеринбурга — в ролике мэр города превратился в героя, который спасает город от вымышленного злодея.

В Ивановской области на создание социальной рекламы с помощью искусственного интеллекта направили 12 млн рублей. За три месяца планировалось выпустить 100 роликов — таким образом, стоимость одного видео составила около 120 тысяч рублей.

В Калининграде к юбилею региона подготовили ИИ-клип за 780 тысяч рублей. Власти заявили, что сумма ниже средней рыночной стоимости подобных проектов, однако жители обратили внимание на ошибки в кадрах и несоответствие изображений реальному облику города.

Критика прозвучала и в Ростовской области. Там администрация опубликовала ролик о несанкционированных акциях, в котором участников представили марионетками, которыми управляет неизвестный кукловод.

Глава республики Алтай Андрей Турчак сам отчитал чиновника, использовавшего нейросеть при подготовке презентации. В материалах обнаружили ошибки генерации: у персонажей появились лишние конечности, а на некоторых изображениях — неожиданные символы.