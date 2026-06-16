Трёхногий мальчик и флаг США: ИИ подставил алтайского чиновника на заседании с Турчаком

В Республике Алтай на заседании правительства глава региона Андрей Турчак резко отреагировал на использование сгенерированных искусственным интеллектом изображений в докладе чиновника, указав на грубые ошибки в презентации. Разговор о проблеме прозвучал во время доклада председателя комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Юрия Леонтьева.

Выступление было посвящено правилам пользования маломерными судами на водных объектах региона. Визуальная часть презентации оказалась подготовлена с применением ИИ и содержала неточности. Среди примеров — изображение ребёнка у водоёма, у которого на иллюстрации оказалось три ноги. Ещё один слайд вызвал вопросы из-за фигуры чиновника на фоне, за которым был заметен флаг Соединённых Штатов Америки.

Турчак публично указал на «ляпы» в материалах и заявил, что подобных ошибок в официальных докладах быть не должно. Использование ИИ для подготовки презентаций он предложил прекратить. Леонтьев в ответ сообщил, что принял замечание и откажется от применения ИИ при подготовке будущих докладов.

Ранее сообщалось, что медиапроект BAZA завершил выпуск цикла «БАЗА ДАННЫХ: КРИМИНАЛ», который позиционируется как первый нейросериал в российских медиа. За два месяца серия из 10 вертикальных эпизодов собрала свыше 8 млн просмотров на цифровых платформах.