Нейросериал BAZA про криминальные 90-е собрал более 8 млн просмотров

BAZA завершила проект «БАЗА ДАННЫХ: КРИМИНАЛ», который называет первым нейросериалом в российских медиа. За два месяца цикл из 10 вертикальных нейрофильмов набрал более 8 млн просмотров на цифровых площадках.

Нейросериал. Видео © Telegram/ BAZA

Сериал посвящён громким событиям криминального передела власти в России. В центре сюжета — войны группировок за рынки, нефть и влияние в городах.

Все визуальные и звуковые элементы проекта созданы с помощью ИИ: видео, изображения, графика, голос диктора и эффекты. При этом, как отмечают авторы, процесс контролировала художественно-журналистская группа.

В основу легли воспоминания очевидцев, материалы уголовных дел и фрагменты документальной хроники. Редакция следила за достоверностью деталей и единым стилем повествования.

«Война между группировками за контроль над рынками, нефтью и целыми городами. Это документальная реконструкция — история о том, как криминал перекроил карту целой страны», — отметил художественный руководитель проекта Сергей Ватагин.

Редакционный директор BAZA Роберт Ключарёв заявил, что проект показал возможности нейросетей в руках профессиональной команды. По его словам, это уже «не голимый нейрослоп, а очень качественный и интересный продукт».

Запуск «БАЗЫ ДАННЫХ: КРИМИНАЛ» в издании называют важным шагом для российского медиарынка. Проект совместил документальную основу, атмосферу эпохи и инструменты искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что Life.ru вошёл в число номинантов премии «Бренд года в России 2026». Претендентами на победу стали 60 отечественных брендов, разделённых на высшую и первую лиги.