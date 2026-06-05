«Известия» возглавили рейтинг СМИ в «Дзене» за май

«Известия» заняли первое место в обновлённом рейтинге СМИ платформы «Дзен» за май. Исследование подготовили совместно с аналитической компанией Mediascope.

По данным рейтинга, в мае «Известия» получили охват более 15,3 млн человек. Показатель эксклюзивного охвата превысил 14,4 млн человек. По сравнению с апрелем издание поднялось на одну позицию. В топ-5 рейтинга также вошли ТАСС, РИА «Новости», Life.ru и «Газета.ru».

Телеканал «Рен-ТВ» опустился на четыре позиции и занял 17-е место. «Спорт-Экспресс» поднялся на две строки и оказался на 65-м месте. Пятый канал также прибавил две позиции и занял 30-е место.

МИЦ «Известия» сохранил лидерство в рейтинге медиахолдингов по версии Mediascope. Этот результат стал для холдинга пятым с начала года. По итогам 2025 года «Известия» вошли в пятёрку самых читаемых СМИ на новостной платформе «Дзен». Первое место по аудитории тогда заняло РИА «Новости», далее расположились РБК, Life.ru, Russia Today и «Известия».

Ранее Life.ru вошёл в число номинантов IV Национальной премии «Бренд года в России 2026». Организаторы объявили первых 60 претендентов на победу и разделили их на высшую и первую лиги. Исполнительный директор премии Ольга Маркелова отметила, что эксперты обращали внимание на скорость реакции брендов на изменения и их соответствие ожиданиям российских потребителей. Среди претендентов высшей лиги представлены производители медицинской техники, товаров для сна, детского питания, бытовой химии, а также интернет-СМИ, включая Life.ru, Super.ru и «Чемпионат.com». Приём заявок на второй этап продолжается, победителей назовут в Москве в ноябре.